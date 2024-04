La corte costituzionale dell’Uganda respinge un ricorso contro la legge anti-lgbt+

Il Reddito di cittadinanza non può aiutare chi va in rovina a causa del gioco d’azzardo. A stabilirlo è una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara infondate le questioni di legittimità ... (lanotiziagiornale)

Niente reddito di cittadinanza per chi si rovina con il gioco. Il sussidio – in vigore in Italia dal gennaio 2019 al gennaio 2024 – “risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle ... (ilfattoquotidiano)