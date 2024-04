La Consulta giovanile resta al palo Insufficiente il numero dei candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) I giovani non partecipano alla “cosa pubblica“. È un dato di fatto, ma anche il Comune di Spoleto è stato costretto in questi giorni a constatare che i giovani spoletini sono distanti dalle attività amministrative dell’ente. Laper adessoal. Eppure l’amministrazione Sisti è intenzionata a coinvolgerli direttamente e proprio per questo, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Luigina Renzi, ha avviato l’iter per la costituzione della. Una proposta che ha trovato anche la condivisione dei consiglieri di minoranza e infatti a novembre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità proprio il regolamento comunale per ladei giovani. Tra le finalità c’ è la promozione di progetti, ricerche, incontri, ...