La Comunità Bergamasca lancia 7 bandi | 1 | 3 milioni per il Terzo settore

Ottocentomila euro per il sociale, 400mila per la cultura e 130mila per l’ambiente: questa la suddivisione dell’1,3 milioni che la Fondazione della Comunità Bergamasca distribuirà nel corso del 2024 ... (bergamonews)

Il monastero Matris Domini di Bergamo chiude dopo 751 anni: Questa la speranza di Suor Angelita, perché continui a restare un punto di riferimento per la comunità religiosa bergamasca. Le cinque suore di Bergamo si trasferiranno entro settembre in Toscana , ...

Bergamo, monastero chiude dopo 750 anni: "Siamo rimaste in cinque, l'età avanza": commenta Il monastero chiude dopo 750 anni di onorato servizio per la comunità bergamasca. 'L'età avanza, siamo rimaste in cinque', è la motivazione delle suore domenicane del Matris Domini di Bergamo, che lo hanno abitato e che ora verranno trasferite in Toscana. A ...