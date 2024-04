La commovente e orribile storia del cagnolino Pasqualino chiuso in una busta e abbandonato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una Pasqua da non dimenticare sia per la coppia Gianna e Tonino che per un cucciolo di yorkshire. Nella zona periferica di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, stavano passeggiando Gianna e Tonino. La loro attenzione però è stata catturata da un guaito insistente e straziante. I due si sono messi alla ricerca dell’origine del rumore e hanno trovato unacon dentro un piccolo yorkshire che tentava disperatamente di uscire per poter respirare. Una volta aperta lai due hanno visto in che condizioni versava il cane e lo hanno portato subito dal veterinario perché poteva morire asfissiato. Per fortuna, dopo le prime cuore, il cane è rinvenuto ed è stato prontamente adottato dalla coppia che ha deciso di chiamarlo, in onore del giorno del ritrovamento. Sarebbe stata una fine crudele per mano di uno sconosciuto senza ...