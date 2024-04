La Civica Jazz Orchestra sul palco del Blue Note di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024)– Esordio dal vivo sulscenico del Bludi, domenica 7 aprile, per ladiretta da Luca Missiti. La big band, formata da alcuni dei più brillanti studenti dei Civici Corsi, presenterà il progetto ‘Round Hardbop', dedicato ad alcuni dei più importanti compositori e arrangiatori della storia del, con particolare attenzione al periodo Hardbop. Insieme a loro, come guest star della serata, ci sarà Emanuele Cisi, tra i più apprezzati sassofonisti della scena internazionale. Verranno eseguiti brani di Horace Silver, Thad Jones, Benny Golson e Cedar Walton, oltre a una manciata di pezzi di autori contemporanei tra cui, per esempio, Bob Mintzer. "Ho scelto questo repertorio perché da ...