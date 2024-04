La Cina terrorizza i turisti per imporre la sua autorità su Taiwan

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma. Il mese scorso ventitré persone e undici membri dell’equipaggio erano su un traghettoco che faceva un tour delle isole Kinmen, controllate dama situate a soltanto 39 chilometri dalla città costiera cinese di Xiamen. Il traghetto è stato prima raggiunto da una imbarcazione della Guardia costiera cinese, poi sei militari sono saliti a bordo, hanno ispezionato per trenta minuti i documenti di navigazione e quelli personali dei passeggeri, poi hanno scortato il traghetto fino al porto di Shuitou, sull’isola di Kinmen, accusandolo di aver sconfinato nelle acque territoriali cinesi. In un reportage pubblicato dal mediaese United Daily News, un passeggero ha raccontato la paura di quella mezz’ora: “Credevamo che non ci avrebbero mai più permesso di tornare a”. L’incidente, il primo di ...