La Chiesa tra ricerca della pace e realtà delle guerre La riflessione di Jean

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tutte le religioni sono pacifiche. Mirano all’amore e alla solidarietà fra gli uomini e i popoli. Talune – in particolare l’Islam, ma più in generale quelle monoteiste – lo fanno a modo loro. Pensano di possedere la verità a cui debbono convertire gli altri popoli. Nel Cristianesimo ciò è particolarmente vero per l’Ortodossia, almeno nella versione che le dà il Patriarca di Mosca Kirill. Ha definito “sacra” l’aggressione all’Ucraina, di certo preoccupato non solo per la ricostituzione“Patria Russa”, ma anche per l’erosione dell’autorità canonica del Patriarcato di Mosca a vantaggio di quello di Costantinopoli a cui fanno sempre più capo gli ortodossi ucraini. Lada parteChiese – in particolare da parte di quella cattolica – ha dovuto fare i conti con la ...