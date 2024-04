La campionessa paralimpica | “La decisione di amputarmi la gamba è stata la migliore della mia vita”

A Cadelbosco di Sopra i Campionati Italiani Paralimpici - A Cadelbosco di Sopra i Campionati Italiani Paralimpici I Campionati Italiani Paralimpici si svolgeranno nella palestra comunale di via G. Galilei, 27 a ...redacon

Dal 4 al 7 aprile a Cadelbosco di Sopra i Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo - L’ Emilia Romagna è per tradizione terra di grandi manifestazioni di tennistavolo e per la terza volta negli ultimi quattro anni ospiterà i Campionati Italiani Paralimpici. Si svolgeranno da giovedì 4 ...nextstopreggio

Tennistavolo: da oggi a domenica raffica di partite a cadelbosco sopra. Ben 194 atleti ai campionati italiani paralimpici - 194 atleti parteciperanno ai campionati italiani paralimpici di tennistavolo a Cadelbosco Sopra, con campioni come Giada Rossi e Matteo Parenzan in gara per le Paralimpiadi di Parigi. Un record assolu ...msn