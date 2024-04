La Camera respinge la mozione di sfiducia | la maggioranza blinda Matteo Salvini

(Di mercoledì 3 aprile 2024)re i due ministri senza dare altro spazio alle «tesi abbastanza infondate» delle opposizioni. Le parole del capogruppo di FdI Tommaso Foti spiegano la mossa con cui laha deciso di invertire l’ordine dei lavori dellaper arrivare subito in serata alla votazione sulladie poi, in mattinata, a quella su Daniela Santanchè. La prima è stata...

La Camera ha respinto la mozione di sfiducia a Matteo Salvini . Non sono bastati i numeri dell'opposizione per approvarla: a votare a favore c'erano i firmatari della mozione - quindi Azione, Pd, M5s ... (fanpage)

La Camera ha respinto la mozione di sfiducia contro Salvini - La Camera ha respinto la mozione di sfiducia di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Il provvedimento, il cui primo firmatario è il capogruppo di ...today

La Camera respinge la mozione di sfiducia sul vicepremier Matteo Salvini - Con 211 no, 129 sì e 3 astenuti la Camera dei Deputati ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, finito nel mirino delle opposizioni i ...ilcorrieredelgiorno

La Camera boccia la sfiducia a Salvini con 211 no. Via alla discussione sulla mozione contro Santanché: i due ministri assenti in aula - Centrodestra compatto alla Camera, dove in queste ore sono state discusse le mozioni di sfiducia contro Matteo Salvini e Daniela Santanchè. Montecitorio, come era atteso, ha respinto quella contro il ...ilfattoquotidiano