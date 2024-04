La Camera ha respinto la mozione di sfiducia delle opposizioni contro Salvini

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nessuna sorpresa alla: l’aula di Montecitorio haa larga maggioranza ladiindividuale presentata dalleil ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo. 211 i voti contrari al testo, 129 quelli favorevoli. Lachiedeva direin particolare in considerazioni dei legami «impresentabili» del Carroccio sotto la sua guida con il partito di Vladimir Putin, Russia Unita. Proprio ieri, alla viglia del voto, la Lega aveva infine disconosciuto l’intesa siglata a Mosca nel 2017 sostenendo che «la guerra ha totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la Russia, che prima dell’invasione era un importante interlocutore di tutti i ...

Salvini, no alla sfiducia in Aula - Respinta la mozione delle minoranze sui «rapporti con la Russia». Oggi il voto su Santanchè ...corriere

Maggioranza compatta, fiducia a Salvini: nessun accordo con la Russia - L’Aula della Camera ha respinto con 211 no e 129 si la mozione di sfiducia presentata contro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il ...iltempo

Salvini, mozione di sfiducia respinta alla Camera con 211 no e 129 si. La maggioranza si compatta - La prima è stata respinta con 211 no e 129 sì ... sfruttando la congestione di provvedimenti alla Camera. A metà giornata si decide l'accelerazione. «Siamo in attesa di sviluppi», si lascia sfuggire ...ilmattino