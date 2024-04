Kvaratskhelia la spunta su Meret | il georgiano è l’Mvp Napolista di marzo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Khvichaè stato eletto dai lettori delcome miglior giocatore del mese di. Ha ottenuto il 42% dei voti, superando di pochissimo Alex(37%). Gli altri due calciatori a competere erano Stanislav Lobotka (17%) e Giacomo Raspadori (4%). Per votare ogni mesedel Napoli basterà andare sul profilo Instagram e, nella sezione storie, verrà pubblicato il sondaggio con i quattro calciatori che hanno ottenuto la media valutazione più alta.ha giocato quattro partite su cinque nel mese di, totalizzando due gol. Tramite le pagelle delha ottenuto una media voto di 6,6. Le sue migliori prestazioni sono state contro Juventus e Torino, in cui ha contribuito fortemente per evitare la sconfitta. Ha ...

In casa Napoli c’è preoccupazione per le condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia , uscito per un problema durante Georgia-Grecia. Il recupero per l’Atalanta sembra però fattibile, viste alcune ... (spazionapoli)

Kvaratskhelia ancora out. Ngonge infortunato, lascia l'allenamento - Kvaratskhelia è ancora out, l'attaccante georgiano non è ancora rientrato in gruppo. Mentre Ngonge si infortuna e lascia l'allenamento odierno.areanapoli

KISS KISS - Napoli, il sogno di ADL è Conte, ma spunta anche l'idea Davide Possanzini - Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, durante 'Radio Goal': "C'è il sogno Conte, si parla da tempo di Italiano, ma nelle ultime ore sta prendendo ...napolimagazine

Kvaratskhelia in dubbio per il Monza Calzona ha già pronto il sostituto - Ancora un allenamento personalizzato in campo ieri per Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano è alle prese con una forte contrattura ...tuttonapoli