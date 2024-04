Kuleba | dateci subito ogni missile Patriot disponibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "L'Ucraina è attualmente l'unico Paese al mondo che si difende dagli attacchi di missili balistici quasigiorno. Ciò significa che tutte le batterie '' disponibili nel mondo che possono essere fornite all'Ucraina devono essere consegnate al più presto. Non c'è posto più importante per loro". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, che si trova a Bruxelles per partecipare alla ministeriale Nato.sta avendo una serie di incontri bilaterali con le sue controparti, tra cui Polonia, Spagna e Danimarca.