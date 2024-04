Kirsten Dunst | “Per Spiderman non volli rifarmi i denti | non cambierò mai per un ruolo”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In una lunga intervista, l'attrice ha raccontato di non aver mai voluto modificare il proprio aspetto: “Ancora oggi so di non avere alcuna intenzione diil viso, preferisco invecchiare”. L'articolo proviene da DireDonna.

