La protagonista di Civil War ha ripercorso le origini del proprio percorso nel mondo del cinema. Intervistata da BBC News, Kirsten Dunst ha ammesso di non aver mai pensato in gioventù di chiedere un ... (movieplayer)

Kirsten Dunst sarebbe pronta a recitare in un ipotetico Ragazze nel pallone 2, a una sola – e impossibile – condizione: che non sia imbarazzante! Durante una proiezione speciale del suo nuovo film ... (cinemaserietv)

Kirsten Dunst ha parlato del suo aspetto estetico in un’intervista a GQ Magazine, spiegando la sua decisione di non voler ricorrere alla chirurgia estetica per ottenere dei ruoli. L’attrice, oggi 41 ... (diredonna)

Kirsten Dunst avrebbe voluto recitare in Spider-Man: No Way Home: "Non mi hanno contattata" - Parlando del ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film Spider-Man: No Way Home accanto a Tom Holland, Kirsten Dunst ha ammesso: "Nessuno mi ha contattata. Avrei accettato". L'attrice non ha ...movieplayer

Kirsten Dunst: "All'inizio della mia carriera non ho mai pensato di chiedere la parità salariale" - Intervistata da BBC News, Kirsten Dunst ha ammesso di non aver mai pensato in gioventù di chiedere un salario pari a quello dei suoi colleghi maschi, nemmeno quando il partner nel film aveva meno ...movieplayer