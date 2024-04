Kiehl’s e Benjamin Von Wong collaborano insieme per il mese della Terra | cambiare con la speranza di salvare il Pianeta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha rivelato la sua ultima collaborazione: il brand skincare di L’Oréal ha collaborato con l’artista e attivistaVonall’installazione scultorea “Single-Use Reflections”. Ma di cosa si tratta?Von: la nuova collaborazione per ilVoncon l’installazione Single-Use Reflection: come riporta WWD, sarà esposta sulla High Line di New York City da giovedì fino al 17 aprile. In concomitanza con il, “Single-Use Reflections” invita gli spettatori a fermarsi per un momento di ...