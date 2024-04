Keir Starmer elogia il riformismo di Thatcher e Blair Obiettivo | vincere al centro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La prima volta che il leader del Labour britannico,, hato Margaret, i commentatori si sono segnati la data: era ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

A ogni promessa corrisponde il rischio di una brutta figura e questo Keir Starmer lo sa bene, tanto che alle prese di posiz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

La rivoluzione di Starmer, addio Camera dei Lord: con il ritorno dei laburisti Londra abolirà la presenza dell’aristocrazia in Parlamento - E in seguito, se il Labour vincerà alle urne un secondo mandato di governo, la camera dei Lord scomparirà del tutto.Lo rivelano fonti del partito all’Observer, precisando i piani approvati dal leader ...repubblica

Angela Rayner: a pranzo con la regina rossa del Labour - Angela Rayner è la donna più potente dei progressisti inglesi. Umili origini, pinte di birra e niente peli sulla lingua. Se il partito vincerà le elezioni, ...repubblica

Meloni-Biden: per amore e per forza - Il rapporto tra i due non è tattico ma strategico: lei rafforza il suo profilo internazionale, lui la considera affidabile. Resta il paradosso del governo più ...huffingtonpost