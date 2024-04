Juventus | torna una bandiera | il punto su Chiellini e Del Piero

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Novità in arrivo in casa. Sarà un`estate calda non solo in panchina, i bianconeri sono pronti a inserire in società volti nuovi,...

Juve e Lazio tornano ad affrontarsi per la seconda volta nel giro di tre giorni. Dopo il k.o all’ultimo secondo in campionato, i bianconeri cercano un successo per avvicinarsi alla finale di Coppa ... (corriere)

Juventus, la vittoria in Coppa non convince i bookie: Allegri verso l'addio, Thiago Motta per sostituirlo - ROMA – La Juventus batte 2-0 la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia, vendica la sconfitta di sabato in campionato e torna a una vittoria che mancava addirittura dallo scorso 25 febbraio.insideroma

Zaccagni out, l’infortunio preoccupa la Lazio: quando torna - Quando torna Mattia Zaccagni - Nella semifinale d'andata di Coppa Italia, la Lazio ha perso l'esterno offensivo.tag24

Juventus Next Gen Virtus Entella: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - risultato e cronaca La Juventus Next Gen, dopo il successo di Arezzo, torna in campo per il recupero della 33esima giornata di Serie C. Al Moccagatta arriva la Virtus Entella. Highlights e gol ...juventusnews24