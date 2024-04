Juventus | spaccatura tra tifosi allo Stadium | noi siamo dalla parte degli scontenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’ una situazione delicata in casae la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio non ha di certo attenuato la crisi della squadra di Massimiliano Allegri. Anche la partita contro la compagine di Tudor è stata dai due volti: pessima nel primo tempo, positiva nella ripresa. La stagione dei bianconeri è ben al di sotto delle aspettative sotto l’aspetto dei risultati e delle prestazioni. In Serie A la squadra di Allegri occupa la terza posizione, il distaccocapolista Inter è di 20 punti (20 punti!) e il Milan si è staccato a +6 sui bianconeri. Il Bologna si è portato clamorosamente a -2 dai bianconeri, la Roma è a -7 e l’Atalanta a -9. In queste condizioni anche il quarto posto (o il quinto posto) è seriamente a rischio. Laè una squadra forte, attrezzata almeno per impensierire l’Inter. “Ma Allegri gioca con ...