Questa sera alle 21:00 partono le semifinali della Coppa Italia 2024 con Juventus vs Lazio, appuntamento decisivo sia per la formazione di Allegri... (calciomercato)

Per dire di essere fuori d alla crisi è ancora presto. All’Allianz Stadium però la Juventus avvicina l’obiettivo della finale di Coppa Italia e lo fa grazie alla vittoria per 2-0 sulla Lazio nel ... (sportface)

Juventus, primo contratto per il figlio d'arte Michele Scienza: il profilo - Michele Scienza, centrocampista classe 2006 e figlio dell`allenatore ex Brescia tra le altre Giuseppe Scienza, ha firmato il primo contratto da professionista con.calciomercato

SUPERCOPPA - La Juventus fa felice l'Arabia, prevista una Final Four da record - L'Arabia Saudita si prepara a ospitare una Supercoppa Italiana d'altissimo livello nel gennaio del 2025. La vittoria della Juventus sulla Lazio nell'andata della semifinale della Coppa Italia (2-0, re ...napolimagazine

Iuliano: “Juve per mesi al di sopra delle proprie possibilità. Allegri non è…” - Iuliano punta il dito sui giocatori: "Locatelli non sa cosa fare con la palla, si nasconde e sembra non volersi prendere responsabilità ...fcinter1908