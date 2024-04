Juventus | il gesto di Giuntoli a Manna sugli spalti fa il giro del web | un tentativo per convincerlo a restare?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Lariporta una vittoria in Coppa Italia con un risultato di 2-0 contro la Lazio nel primo incontro della semifinale allo Stadium. Una vittoria che ha portato sollievo a tutti, inclusi i dirigenti presenti in tribuna. Le immagini dell’esultanza sfrenata dial gol di Chiesa hanno rapidamente circolato sul web. Si parla di, che secondo le ultime voci, sta per assumere il ruolo di direttore sportivo del Napoli.-Lazio, l’esultanza dial gol dell’1-0 Più che un semplice gol, il vantaggio 1-0 realizzato da Chiesa ha rappresentato un momento di riscatto. È stata la fine di un periodo di difficoltà che si è protratto per troppo tempo. Non solo i tifosi, che avevano manifestato il ...