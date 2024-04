`I ragazzi sono stati bravi a rimanere in equilibrio`. Non c`è frase più importante, tra quelle pronunciate da Massimiliano Allegri nella... (calciomercato)

Juventus, Allegri out Per il futuro c'è anche De Zerbi - Sembra sempre più complicata la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico deve centrare ancora la qualificazione in Champions.calciomercato

Iuliano: “Juve per mesi al di sopra delle proprie possibilità. Allegri non è…” - Iuliano punta il dito sui giocatori: "Locatelli non sa cosa fare con la palla, si nasconde e sembra non volersi prendere responsabilità ...fcinter1908

Iuliano: "Allegri va rispettato, ma è più un gestore che un allenatore. Locatelli non sa cosa fare con la palla" - Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è tornato ad analizzare il percorso dei bianconeri in questa stagione ai microfoni di TvPlay: "Sono andati al di sopra delle ...tuttojuve