Juventus | Alex Sandro fischiato | destino segnato | ma il rispetto chiesto da Allegri deriva da un record vicino

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ieri è sceso in campo tra i fischi dei suoi tifosi. Nel minuti finali del match contro la Lazio, il difensore brasiliano ha preso...

Juventus subito al lavoro nel giorno di Pasqua per preparare la semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma sempre contro la Lazio martedì sera alle 21 all’Allianz Stadium. Chi ha giocato ieri ... (sportface)

Pasquetta di allenamenti alla Continassa per la Juventus , che sotto gli occhi del tecnico Massimiliano Allegri prepara la sfida contro la Lazio, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia ... (sportface)

Gli stranieri più presenti nella storia Juve: ora Alex Sandro tallona Nedved, e Platini... - La classifica dei più presenti di ogni epoca con la maglia della Juventus è colorata d’azzurro per le prime 32 posizioni. Comanda Alessandro Del Piero con 705 presenze, poi Gigi Buffon a 685, Giorgio ...gazzetta

Juventus-Milan, sfida di mercato per Lacroix - Con l’addio di Alex Sandro a giugno e la possibilità di cedere Tiago Djalò in prestito, la Juventus cerca rinforzi difensivi per il 2024-25. Se il desiderio rimane Riccardo Calafiori del Bologna, tras ...sportal

Juventus, Alex Sandro ad un passo dall'addio: le ultime - Alex Sandro lascerà la Juventus al termine della stagione e quindi è pronto a dire addio anche al Fantacalcio. La notizia era nell'aria ormai da mesi, ma adesso il suo futuro sembra essere molto ...fantacalcio