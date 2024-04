Juvemania | battere la Lazio non basta | ora serve continuità In bianconero si gioca per vincere gli scudetti|Primapagina

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 2024-04-03 18:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: La Juventus non vinceva dal 25 febbraio scorso, in casa col Frosinone. E’ tornata a farlo finalmente, e non con una rete al 96° , dopo oltre un mese. E dopo un primo tempo contro lain linea col pessimo mood degli ultimi due mesi (perché la serie negativa, ricordiamolo, è iniziata contro l’Empoli a metà febbraio). Tant’è vero che la squadra è stata accompagnata negli spogliatoi dai fischi dell’Allianz Stadium. Poi nella ripresa il perfetto filtrante di Cambiaso per Chiesa, con conseguente rete del vantaggio di quest’ultimo, ha stappato la partita e fatto uscire – si spera – la Juventus dal coma profondo in cui era piombata. Finalmente si è rivista la squadra della prima parte di stagione, che con merito ha vinto la gara e ipotecato ...

