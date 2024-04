(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Juventus non vinceva dal 25 febbraio scorso, in casa col Frosinone. E` tornata a farlo finalmente, e non con una rete al 96° , dopo oltre...

Juvemania: battere la Lazio non basta, ora serve continuità. In bianconero si gioca per vincere gli scudetti - La Juventus non vinceva dal 25 febbraio scorso, in casa col Frosinone. E' tornata a farlo finalmente, e non con una rete al 96°, dopo oltre un mese. E dopo un primo tempo contro la Lazio in linea col ...calciomercato