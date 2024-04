Juve | nello staff di Giuntoli potrebbe arrivare una ex bandiera

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 3 aprile 2024)di Cristianoentrare una exbianconera, pronto un ruolo da dirigente Dopo l’addio di Nedved, i tifosi dellachiedono a gran voce anche il ritorno di un grande ex in dirigenza. La sceltaricadere sul nome di Giorgio Chiellini, arrivano ulteriori conferme. Il grande ex sta aspettando, un profilo come