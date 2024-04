Juve | duello con l’Inter per Gudmundsson E Giuntoli porta a Torino il suo braccio destro

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Se ilper lo Scudetto è finito a favore dell'Inter, che ha addirittura allungato a più venti sullanel giro di due mesi, la lotta di mercato potrebbe invece vivere uno scontro estivo tra Marotta e. L’obiettivo è Albert, talento classe 1997 del Genoa e autore di una sontuosa stagione in Serie A con tanto di doppia cifra. L’attaccante mancino piace agli uomini mercato di entrambe le squadre e a giugno si prospetta una sfida, come già accaduto su Gleison Bremer due anni fa e su Tiago Djalo a gennaio. In entrambi i casi l’ha spuntata la, ma stavoltaappare in sensibile vantaggio.è chiaramente un giocatore costoso ed entrambi i club devono centellinare le risorse per ...

TJ - JuveNTUS NG-ENTELLA 2-0 - FINISCE QUI: Damiani e Guerra stendono l'Entella, ancora una vittoria per i bianconeri - 90'+5' - L'arbitro fischia la fine della gara tra Juventus Next Gen ed Entella. 90'+3' - Ultimi minuti in attacco per l'Entella che si è arresa ormai alla sconfitta, la seconda in stagione contro la ...tuttojuve

Milan, ci pensa Ibrahimovic: sfida alla Juventus per un colpo a zero - Il Milan si inserisce nella corsa a un obiettivo della Juventus: sarebbe un ottimo innesto per il reparto offensivo rossonero.milanlive

Pagina 1 | Pagelle Juve-Lazio: Vlahovic il migliore, Romagnoli crolla - Vitamina Coppa Italia. Lo Stadium fischia dopo metà gara e i fantasmi sembrano aleggiare ancora. Poi entrano in scena Chiesa e Vlahovic e sono di nuovo fuochi d’artificio. La Juve ritrova i suoi ...corrieredellosport