Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Antalya: 10 azzurri virtualmente qualificati a Parigi - Dopo un estenuante mese di marzo in cui si sono svolti ben quattro eventi (3 Slam ed un Grand Prix) del circuito maggiore, è arrivato il momento di tirare le somme quando mancano ormai pochi tornei (C ...oasport

Weekend Roundup: Deguchi battles to Grand Slam gold; Team Gushue off to solid start at curling worlds - Team Canada athletes shone on the international stage once again this weekend, leaving everything they had on the mats, on the ice, and in the water.olympic.ca

Over 100 Para table tennis players on the road to Paris 2024 - The latest Para Table Tennis rankings for April have confirmed the qualification of 109 athletes for the Paris 2024 Paralympic Games. A total of 91 players secured their positions by competing in the ...insidethegames.biz