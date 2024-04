Joker | Folie à Deux sarà vietato ai minori ma per un motivo diverso dal film originale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Svelata la motivazione dietro il Rating R assegnato al sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga Dopo la pubblicazione del poster di, la Warner Bros. Discovery ha reso noto il rating assegnato alla pellicola: come ilai, ovvero Rating R. La commissione di classificazione della Motion Picture Association ha rivelato di aver assegnato aluna classificazione R. Secondo la motivazione ufficiale, questa classificazione R è dovuta a "alcuni episodi di violenza estrema, linguaggio, alcune scene di sessualità e brevi nudità integrali". Si tratta della stessa classificazione che era stata assegnata a, per il quale però la motivazione era stata leggermente diversa. ...

Joker 2: annunciato il visto censura negli USA e in Italia, la voce di Lady Gaga nell’anteprima del trailer - In attesa del trailer, scopriamo il visto censura di Joker 2 (Joker: Folie à Deux), l’atteso film di Todd Phillips al cinema a ottobre.badtaste

Joker: Folie à Deux, la danza di Joker e Harley nel primo poster ufficiale - Warner Bros ha pubblicato il primo poster ufficiale di Joker: Folie à Deux, confermando anche la data d'uscita del trailer.cinema.everyeye

Joker: Folie à Deux trailer arriverà la prossima settimana - Se stavate aspettando con impazienza l'imminente sequel del francamente brillante Joker, allora abbiamo delle buone notizie per voi. In vista della sua premiere prevista per ottobre, è stato appena co ...msn