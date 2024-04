Jannik Sinner si racconta | “Non penso al n 1 con ossessione | io lavoro per diventare il 100% di me stesso”

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha concluso come meglio non poteva la propria avventura nel Sunshine Double. Dopo aver raggiunto le semifinali a Indian Wells, l’altoatesino ha conquistato il titolo del Masters1000 di Miami ed è così diventato il n.2 del mondo, mai nessun italiano nella storia si era spinto a tanto. Unche ora può pensare concretamente a scalzare Novak Djokovic dalla vetta della graduatoria, ma tanto dipenderà dalle sue prestazioni sulla terra rossa. Intervistato da Marco Franzelli al TG1, il 22enne pusterese si è un po’to. “Ci sono stati tanti successi negli ultimi mesi e sono contento di stare in questa posizione (n.2 del ranking, ndr), però ilnon smette mai“, le prime parole del classe 2001 del Bel Paese. Una modo di pensare rivolto sempre a quello che c’è da fare e non a ...

