Jannik Sinner in incognito | si scatena il caos in Liguria | ecco cosa state vedendo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In gran segreto, dopo il trionfo ai Masters 1000 di Miami,cheè andato ad Ospedaletti, comune in provincia di Imperia, atteso dal circolo di tennis locale per girare uno spot. Ma per il tennista, oggi come oggi, restare inè un'impresa: è stato visto e le voci hanno iniziato a circolare. Tanto che per ilche si è creato a furia di curiosi è stato necessario transennare la zona del lungomare. Lo spot che era chiamato a girare è stato realizzato da una troupe tedesca. E, tra riservatezza e misteri sustesse sponsorizzando l'altoatesino,che arrivavano curiosi ed appassionati. Anche ai fotografi è stato impedito di raggiungere il campione, che stando alle indiscrezioni dovrebbe prestare il suo volto a una società di livello ...