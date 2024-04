Jannik Sinner | il piano per diventare numero 1 | missione sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) C'è stato un periodo - neanche troppo lontano - in cui il successo di un tennista italiano in un Atp250 era visto come un'impresa bestiale, una roba da festeggiare come fece il padre del Figliol Prodigo il giorno del ritorno all'ovile del Prodigo. Una roba da vitello grasso messogriglia e fuochi d'artificio, insomma. Oggi siamo nel mondo alla rovescia, quello in cui una vittoria azzurra a Miami (Atp 1000, appena sotto gli Slam) diventa normalità, una cosa quasi scontata, anche se non lo è affatto. Il merito è del roscio di San Candido,, da ieri2 al mondo, cosa mai capitata a un tirapalle tricolore, cosa che solo un anno fa pareva improbabile, cosa che ora non impressiona più nessuno perché espressione del gioco di 'sto 22enne dal braccio infuocato e dalla testa di ghiaccio. Dopo aver ...