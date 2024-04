(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (askanews) – Attraverso un video postato sui socialha ufficialmente dato il via al countdown che lo porterà alla pubblicazione del suo nuovodi inediti, il primo in linguana, dal titolo “” disponibile dal 17in tutti i negozi di dischi e in digitale su etichetta Capitol Records Italy/Universal Musice da oggi in preorder. Sulle note di “Come posso raccontare” scorrono foto e video di una ritroso nella sua infanzia e oggi, tra sorrisi e abbracci paterni e parole che riempiono di senso una scelta come quella di pubblicare unin linguana (“è un bisogno fisico”). “” è ...

Jack Savoretti annuncia Miss Italia , il primo album interamente in Italia no della carriera dell’amato cantautore, pronto per tornare dal vivo Jack Savoretti , una voce ruvida, appassionata e ... (spettacolo.eu)

Roma, 21 feb. (askanews) – Jack Savoretti , una voce ruvida, appassionata e struggente che ammalia e rapisce incarnando alla perfezione la fisionomia del giovane cantautore, è pronto per il suo ... (ildenaro)

C’è grande attesa per l’arrivo della prima fatica disco grafica del cantante Jack Savoretti completamente in lingua italiana. Il cantautore, nato da padre genovese e madre britannica, ha infatti ... (quotidiano)

Jack Savoretti: in “MISS ITALIA” tanti feat. da NATALIE IMBRUGLIA a ZUCCHERO - Jack Savoretti ha annunciato le collaborazioni del suo nuovo album di inediti, il primo in lingua italiana, dal titolo "MISS ITALIA" (in uscita il 17 maggio).newsic

Jack Savoretti, il 17 maggio esce album in italiano “Miss Italia” - Roma, 3 apr. (askanews) – Attraverso un video postato sui social Jack Savoretti ha ufficialmente dato il via al countdown che lo porterà alla pubblicazione del suo nuovo album di inediti, il primo in ...ildenaro

Zucchero riparte in tour mondiale da Londra: racconto e intervista - È partito da Londra "Overdose d'amore World Wild Tour" di Zucchero: il racconto del concerto e la nostra intervista.spettakolo