J K Rowling contro la legge scozzese sul gender | “Non vedo l’ora di essere arrestata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si riapre lo sfra trincee avverse nel Regno Unito sul fronte della battaglia del mondo Lgbt per la tutela dei trans e di quella opposta per la difesa della “differenza di genere delle donne” invocata parallelamente sia da ambienti conservatori, sia da settori del movimento femminista. L’ultima pietra dello scandalo è rappresentata dall’entrata in vigore in Scozia di unalocale d’impronta liberal annunciata a mo’ di strettal’istigazione all’odio nei confronti delle minoranze sessuali, in particolare delle persone transcui è insorta fra i primi J.K., scrittrice resa celebre nel mondo dalla saga di Harry Potter e fervente paladina in nome del femminismo della difesa di una chiara linea distintiva biologica fra donne e ...