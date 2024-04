Italia U17 | sorteggio fase a gironi Europei | ecco le avversarie

Alle 12:00 di oggi , martedì 26 marzo, l’Italia Under 17 sfiderà la Finlandia al Myyrmäki Stadium di Vantaa in occasione dell’ultima giornata del gruppo 3 della fase élite degli Europei di categoria. ... (sportface)

ATALANTA - Percassi: "De Ketelaere Siamo soddisfatti, per il riscatto ne parleremo" - "Se riscatteremo De Keteleare Fin dal primo giorno ha avuto un ottimo impatto sia dal punto di vista calcistico che umano. Ne parleremo più avanti, questo non è il momento delle scelte. Siamo comunqu ...napolimagazine

Italia U17 - Europei, azzurri nel girone con Svezia, Slovacchia e Polonia - Svezia, Slovacchia e Polonia: saranno queste le avversarie della Nazionale Under 17 nella fase finale dell'Europeo, in programma dal 20 maggio al 5 giugno a Cipro. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo C ...napolimagazine

Luca Bossi esprime grande soddisfazione per il successo della Coppa Italia 420 a Crotone - Il successo della Coppa Italia 420 a Crotone non è soltanto un trionfo sportivo ... si sono piazzati Alessio Cindolo e Marco Dogliotti dello Yacht Club Italiano. Per le categorie U17 maschile/mixed e ...wesud