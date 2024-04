Italia-Olanda oggi in tv | orario Mondiali curling 2024 | programma | dove vederla | streaming

(Di mercoledì 3 aprile 2024)martedì 3 aprile (alle ore 14.00) l’affronterà l’aidimaschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) per disputare l’ottava partita della fase a gironi. Si tratta di un importante crocevia del round robin per il quartetto tricolore, che in mattinata affronterà la corazzata Svezia. Sulla carta gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario che potrebbe creare dei grattacapi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella andranno a caccia di una vittoria cruciale in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, le squadre tra terzo e sesto posto disputano un qualification ...

" L'Olanda è una squadra di assoluto valore , molto verticale, noi dovremo avere la giusta umiltà . Siamo consapevoli e convinti di avere tutte le armi per andare a fare male, ho tante soluzioni a ... (gazzettadelsud)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Olanda , partita valevole per la tredicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. ... (sportface)

Tutto pronto per Italia-Olanda , partita valevole per la tredicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

LIVE – Italia-Olanda, girone Mondiali curling maschile 2024: segui la DIRETTA - La diretta testuale live di Italia-Olanda, partita valevole per la tredicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera.sportface

Verso Italia-Olanda a Cosenza, l'allenatore Soncin non si fida: “Avversarie di valore, serve umiltà” - " L'Olanda è una squadra di assoluto valore, molto verticale, noi dovremo avere la giusta umiltà . Siamo consapevoli e convinti di avere tutte le armi per ...gazzettadelsud

Juventus Women, ecco le convocate in Nazionale e il calendario delle partite - La Juventus Women, dopo aver vinto 4 a 0 in campionato contro la Fiorentina, si fermeranno per la sosta nazionali. Ecco l'elenco di tutte le bianconere convocate con le rispettive ...tuttojuve