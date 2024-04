Italia-Costa d’Avorio | Mattarella | ‘sostegno per stabilità regione Sahel’**

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Abidjan, 3 apr, (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso con il Presidente la preoccupazione per il deterioramento della situazione politica e di sicurezza dell’area del Sahel, che si aggrava con l’indebolimento della cooperazione regionale in Africa occidentale. Noi apprezziamo molto il ruolo dellacome attore chiave dinellae abbiamo grande fiducia nell’azione dell’Organizzazione economica dei Paesi dell’Africa occidentale e saremo al fianco dellae dei Paesi dell’Organizzazione economica dell’Africa occidentale nel rapporto con questa crisi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro con l’omologo della, Alassane ...

Mattarella: la Costa d’Avorio è un nostro partner di primaria importanza - Milano, 3 apr. (askanews) – “L’Italia è stata presente nella storia della Costa d’Avorio fin dalla sua indipendenza, negli ultimi anni la nostra collaborazione e il nostro dialogo è intensamente cresc ...askanews

Erano partiti per sfiduciare, sono arrivati sfiduciati. Opposizioni in pezzi sulle mozioni contro Salvini e Santanché - Mentre la maggioranza si ricompatta, Conte se ne va a vedere la mostra su Matteotti durante la discussione del testo di Calenda, che non voterà quello dei 5 ...huffingtonpost

Mattarella "Costa d'Avorio partner importante per l'Italia" - ABIDJAN (Costa D'AVORIO) (ITALPRESS) - "Le relazioni tra Costa d'Avorio e Italia sono eccellenti, non solo per l'amicizia che ci lega ma anche per ...stream24.ilsole24ore