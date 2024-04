Istanbul | cinque gli indagati per l’incendio al “Club Masquerade”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) dove hanno perso la vita ventinove persone Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte tra il 1° e il 2 aprile in una discoteca di, in Turchia, causando la morte di 29 persone e il ferimento di una. Il rogo è scoppiato intorno alle 23:30 nel seminterrato di un edificio di 16 piani nel quartiere di Gayrettepe, dove si trovava il locale, il “”, chiuso per lavori di ristrutturazione. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un’esplosione avvenuta nei pressi del palco del locale.si è propagato rapidamente, avvolgendo l’intero locale e rendendo difficile l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Le vittime, tutte lavoratori impegnati nei lavori di ristrutturazione del locale, sono rimaste intrappolate ...

