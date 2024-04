(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'esplosione avvenuta lo scorso 30 marzo a Rmeish in Libano a causa della quale rimasero feriti 4Onu Untso a bordo di un veicolo "è stata causata da unesplosivo piazzato dagli". Lo ha fatto sapere su X, l'Idf in base a informazioni di "intelligence". L'esercito aveva da subito smentito l'accusa - avanzata da fonti della sicurezza libanese - che a colpire l'auto con i quattrofosse stato un drone israeliano. Ora - secondo la stessa fonte - l'accusa nei confronti di

Israele continua a respinge re le accuse di un proprio coinvolgimento nell’esplosione che lo scorso 30 marzo ha ferito 4 Osservatori dell’Onu a Rmeish, in Libano . L’esplosione, scrive l’esercito di ... (open.online)

Israele, 'un ordigno di Hezbollah ha ferito 4 osservatori Onu' - L'esplosione avvenuta lo scorso 30 marzo a Rmeish in Libano a causa della quale rimasero feriti 4 osservatori Onu Untso a bordo di un veicolo "è stata causata da un ordigno esplosivo piazzato dagli He ...ansa

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Biden: «Indignato e addolorato per l'uccisione dei 7 operatori umanitari» - Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di mercoledì 3 aprile, in diretta. • È il 175° giorno di guerra: «Oltre 32.845 persone uccise» a Gaza e 75.392 ferite dal 7 ottobre • Uccisi 7 operatori umanitar ...corriere

AFGHANISTAN - Save The Children: nove bambini uccisi da una mina, ordigni inesplosi disseminati nei due terzi dei distretti del Paese - Domenica una vecchia mina ha ucciso nove bambini nell'Afghanistan orientale, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta ...napolimagazine