Isopensione con scivolo a 7 anni anche nel 2024 | come funziona | chi può accedere

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Legge 28 giugno 2012 numero 92 ha introdotto all’articolo 4 la possibilità per i datori di lavoro, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei dipendenti più anziani. La procedura di accompagnamento alla pensione, detta, prevede il riconoscimento di una prestazione economica e la copertura contributiva sino al pensionamento. In tema di requisiti per l’accesso all’, il Milleproroghe 2023 (approvato con Decreto – legge 29 dicembre 2022 numero 198, convertito in Legge 24 febbraio 2023 numero 14) ha esteso sino al 2026 la possibilità per i lavoratori di raggiungere i requisiti minimi contributivi ed anagrafici per il pensionamento ...