Isola dei Famosi | quattro concorrenti dell’ultimo GF avrebbero chiesto di partecipare

Grande Fratello, quattro ex concorrenti si candidano per l'Isola dei Famosi - A lanciare l’indiscrezione sui quattro ex concorrenti del Grande Fratello che si sono candidati per l’Isola dei Famosi sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza. Si tratta di: Giuseppe Garibaldi, ...notizie

In vigore la nuova "Isola" ma ieri la piazza è rimasta ancora vietata alle auto - Un'Isola "ridisegnata" che sarebbe dovuta partire già il 1 aprile ... della circolazione (ovvero le strade chiuse al traffico, sia alla disposizione dei parcheggi; non solo quelli destinati ai ...ilmessaggero

Turisti abbandonati su un’Isola africana: polemiche - Un gruppo di turisti in vacanza è stato abbandonato su un’Isola deserta lungo le coste africane senza nulla ... In base al racconto fatto da Jill e Jay Campbell, due dei turisti abbandonati, sembra ...news.fidelityhouse.eu