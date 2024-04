Isola dei Famosi | Ilary Blasi sostituita da Vladimir Luxuria | ecco la sua reazione!

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024 sono sbarcati oltreoceano per iniziare ad ambientarsi sulle spiagge che li vedrà protagonisti per alcune settimane. Ma come spesso accade sono nate subito ... (anticipazionitv)

L'Isola dei Famosi 2024: Rinascita nell'Isola - L'Isola dei Famosi 2024 sta per iniziare, portando con sé una serie di cambiamenti significativi. La nuova edizione del popolare reality show vedrà un cambio di guardia nel team di conduzione e un rin ...informazione

Matilde Brandi in partenza per L'Isola dei famosi: assente al matrimonio di Manila Nazzaro - Matilde Brandi prima di partire per L'Isola dei famosi ha lasciato un messaggio sui social per il matrimonio di Manila Nazzaro ...notizie

Isola dei Famosi anticipazioni: ecco i due nuovi opinionisti! - Isola dei Famosi anticipazioni: ecco i due nuovi opinionisti! Sarà una coppia di alto profilo, composta da un uomo e una donna ...termometropolitico