Isola dei Famosi 2024 | Vladimir Luxuria | Sono la prima conduttrice trans | Ilary Blasi è stata molto felice

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lunedì su Canale 5 inizia una nuova stagione del reality della sopravvivenza: ecco cosa ha detto la nuovadel programma. Finalmente l'attesa è finita, presto tornerà l'dei, il reality show che mette alla prova la resistenza dei suoi concorrenti. Quest'anno il programma sarà condotto da, al suo fianco ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, l'inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno, che prende il posto di Alvin. Durante un'intervista di un'intervista rilasciata al Settimanale Chi, l'ex opinionista diha raccontato le sue emozioni alla vigilia della partenza del survival game, prevista per il prossimo 8 aprile. La scelta di Canale 5: "...

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024 sono sbarcati oltreoceano per iniziare ad ambientarsi sulle spiagge che li vedrà protagonisti per alcune settimane. Ma come spesso accade sono nate subito ... (anticipazionitv)

La prossima edizione dell' Isola dei Famosi vedrà Vladimir Luxuria sostituire Ilary Blasi come conduttrice del programma. ecco come ha reagito l'ex moglie di Francesco Totti! (comingsoon)

Isola dei Famosi, Ilary Blasi sostituita da Vladimir Luxuria: ecco la sua reazione! - La prossima edizione dell'Isola dei Famosi vedrà Vladimir Luxuria sostituire Ilary Blasi come conduttrice del programma. Ecco come ha reagito l'ex moglie di Francesco Totti!comingsoon

L'Isola dei Famosi 2024: Rinascita nell'Isola - L'Isola dei Famosi 2024 sta per iniziare, portando con sé una serie di cambiamenti significativi. La nuova edizione del popolare reality show vedrà un cambio di guardia nel team di conduzione e un rin ...informazione

Matilde Brandi in partenza per L'Isola dei famosi: assente al matrimonio di Manila Nazzaro - Matilde Brandi prima di partire per L'Isola dei famosi ha lasciato un messaggio sui social per il matrimonio di Manila Nazzaro ...notizie