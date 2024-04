Isola dei Famosi 2024 | il cast dei naufraghi al completo | nuova edizione al via l’8 aprile

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ladell’deiè ormai alle porte. Il reality show targato Canale 5 tornerà in onda in prima visione dall’8, al timone del programma Mediaset quest’anno ci sarà Vladimir Luxuria, laconduttrice andrà a prendere il posto di Ilary Blasi. L’avventura deisi svolgerà in Honduras, a Cayo Cochinos, un arcipelago incontaminato ricco di fauna selvaggia.dei, ecco iL’deicome sottolineato poc’anzi tornerà in onda sul piccolo schermo con unaa partire dall’8. I ...