Isola 18 | un famoso ex Vippone doveva partire per l’Honduras ma è saltata la partecipazione | ecco chi sarebbe

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sembrava certa ladi un exdel GfVip come naufrago alla nuova edizione de L’dei Famosi. Con il via alla nuova edizione del reality, c’è un notevole assente nel cast dei naufraghi. Si tratta di Antonino Spinalbese. Le voci avevano indicato l’ex concorrente del Grande Fratello e ex compagno di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì come uno dei possibili partecipanti al reality show condotto da Vladimir Luxuria. Le voci su una sua possibileavevano suscitato l’interesse dei telespettatori, che aspettavano con curiosità di vederlo sbarcare sull’. Tuttavia, secondo le recenti indiscrezioni riportate dal magazine di gossip Chi, sembra che Spinalbese non faccia parte del cast come inizialmente previsto. Difatti, nel cast annunciato del reality ...