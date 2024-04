Isabella Bezzera | la signora del galoppo italiano |  e la scommessa dei purosangue

Bezzera (Anac): 'Un'Iva più bassa possibile per i cavalli yearling' - Ne parliamo con Isabella Bezzera, presidente dell'Anac. Dare un nuovo corso all'ippica sembra essere un obiettivo particolarmente caro non solo al Governo, come dimostrano le tante attività messe in ...gioconews

Ippica, Anact-Anac: 'Fondamentale l'adeguamento dell'Iva alla Francia' - Associazione nazionale allevatori cavalli trotto e Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue chiedono di conoscere il motivo del ritardo nel recepimento della direttiva europea del 2022 sul ...gioconews