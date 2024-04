Iran e Israele sono in guerra | cosa c’è dietro l’attacco a Damasco

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sun Zu scrisse i tredici capitoli che compongono “L’arte della”, il più antico e famoso testo di arte militare esistente. Ogni capitolo è dedicato ad aspetti dellae come applicare la teoria alla tattica e alla strategia militare. Allora però non esistevano le ambasciate, i consolati, le convenzioni di Ginevra e, soprattutto, non esisteva l’Onu. Le guerre si combattevano, si vincevano o perdevano sui campi di battaglia e gli eserciti, quelli che si difendono e combattono per la sopravvivenza della nazione, soprattutto dopo aver subito un attacco improvviso e violento da un nemico con il quale aveva in corso un cessate il fuoco, non erano imbrigliati da tribunali internazionali, da veti incrociati o da campagne elettorali in corso. Per non parlare poi delle risposte sproporzionate ad atti disubiti che in realtà non ...