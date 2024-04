Ippica in lutto | astro nascente italiano Cherchi muore in Australia

Olbia, scontro moto-camion: un ferito - Mores. Una tragedia ha colpito il mondo dell'Ippica sarda e internazionale con la scomparsa del giovane fantino Stefano Cherchi, originario di Mores. Cherchi, 23 anni, è deceduto in Australia dove era ...olbia

Il fantino di Mores Stefano Cherchi non ce l’ha fatta: mondo dell’Ippica in lutto - Il mondo ippico della Sardegna e non solo, è in lutto: il fantino 23enne di Mores Stefano Cherchi, è morto in Australia dopo essere rimasto ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Canberra.sardiniapost

