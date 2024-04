Inzaghi nella storia dell’Inter! E ora è caccia ai record – TS

(Di mercoledì 3 aprile 2024), con la vittoria sull’Empoli, è arrivato a 100 successi sulla panchina. Il tecnico èdel club e cerca, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, di battere altri– Simoneè entrato di diritto. Col successo sull’Empoli di lunedì sera il tecnico ha raggiunto le 100 vittorie sulla panchina nerazzurra, un traguardo raggiunto da Herrera, Mancini e Trapattoni, e lo ha fatto in appena 150 partite. E secondo Tuttosport sono altri ialla portata del tecnico, sempre più lanciato verso il primo scudetto della carriera. Il primo riguarda ildi punti in Serie A, che appartiene alla Juventus di Conte: per ...

Il 2-0 rifilato all`Empoli vale oro per l` Inter , che si riporta a +14 sul Milan secondo in classifica nella corsa allo scudetto, ma rappresenta... (calciomercato)

I giocatori lo hanno scaricato: possibile assalto a Inzaghi - Frustrati e svalutati, i giocatori del top-club potrebbero aver già scaricato il loro manager: c'è chi pensa a Inzaghi come sostituto perfetto ...interlive

Inter da record: è accaduto solo un’altra volta - avevano infatti già deciso di non commettere più gli stessi errori presentatisi prima nella regular season 2021-22 e poi in quella successiva, terminate rispettivamente dai nerazzurri con un secondo e ...interlive

Capuano analizza: «L’inizio 2024 di Allegri ricorda l’inizio 2023 di Inzaghi…» - PAROLE – «A me l’inizio 2024 di #Allegri ricorda l’inizio 2023 di #Inzaghi che fece 8 punti in 9 giornate tra la 22° e la 30° con la differenza che Inzaghi era 6° e non 3° in classifica. Molti tifosi ...juventusnews24