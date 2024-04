Inzaghi | lo Scudetto la ciliegina sulla torta Tre anni di successi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Simonesta finalmente conquistando il suo primo. Con l’Empoli ha raggiunto la vittoria numero 100 e si avvicina all’obiettivo definito dalla società ad inizio stagione. Inter verso la seconda stella. PERCORSO – Due edizioni della Coppa Italia, tre edizioni della Supercoppa Italiana, una finale di Champions League persa per un soffio, o meglio per un belga. Il percorso di Simoneall’Inter è degno dell’attenzione dei club europei più grandi ed importanti. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta ad oggi l’Inter è tra questi club, come testimonia il Ranking Uefa. Il tecnico piacentino ha ridato prestigio internazionale ad un club che perè rimasto nel buio. Da José Mourinho e Leonardo nel 2011 nessuno è riuscito a portare i nerazzurri fino agli ottavi di finale di Champions League: ...