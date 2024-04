(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Milano), 3 aprile 2024 – Strano a dirsi, ma anche a ottant’anni quasi compiuti si possono aprire le porte del: è successo a un inverunese, che compirà gli ottant’anni il 6 del prossimo mese di agosto, e che questa settimana, malgrado gli acciacchi dell’età e i medicinali sul comodino, è stato condotto in cella dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’anziano signore deve infatti scontare un anno e nove mesi di reclusione per un furto portato a termine nell’abitazione di un suo exquando era “solo” 75enne, nel 2019. Anche il furto, avvenuto nell’abitazione dell’exdi Robecchetto con Induno, appare quanto meno anomalo: non è da escludere che tra queste due persone siano nati contrasti durante il loro lavoro fianco a fianco, fatto sta che dalla denuncia risulta ...

Inveruno: ruba fornelli in casa di un ex dipendente, ottantenne finisce in carcere - L’uomo portato in cella in esecuzione di un ordine del tribunale, nonostante l’età avanzata. Pesano i numerosi precedenti ...ilgiorno

Arrestato per furto un 79enne di Inveruno, dovrà scontare più di un anno di carcere - Sempre nei giorni scorsi i carabinieri di Legnano hanno arrestato un 62enne di San Giorgio su Legnano, L'uomo aveva compiuto una rapina nel 2017 ...legnanonews